Грузовик перевернулся на Международном шоссе в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Международное шоссе Карта всех событий

ДТП с грузовиком произошло на Международном шоссе в столице. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» в воскресенье, 25 октября.

Большегруз опрокинулся на правый бок рядом со съездом на Ленинградское шоссе. На месте инцидента работают пожарные и дежурят другие экстренные службы.

Видео: Валерий Ливак, «Вечерняя Москва»

О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на Алтуфьевском шоссе. В результате ДТП пострадал медик.

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