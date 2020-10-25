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Грузовик перевернулся на Международном шоссе в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Грузовик перевернулся на Международном шоссе в Москве

Валерий Ливак

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Международное шоссеКарта всех событий

ДТП с грузовиком произошло на Международном шоссе в столице. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» в воскресенье, 25 октября.

Большегруз опрокинулся на правый бок рядом со съездом на Ленинградское шоссе. На месте инцидента работают пожарные и дежурят другие экстренные службы.

Видео: Валерий Ливак, «Вечерняя Москва»

О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на Алтуфьевском шоссе. В результате ДТП пострадал медик.

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