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Три человека пострадали при столкновении четырех авто на Каширском шоссе
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Три человека пострадали при столкновении четырех авто на Каширском шоссе

Евгения Звощик

Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Московской области. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону в воскресенье, 25 октября.

Инцидент произошел днем на 53-м километре Каширского шоссе. Отмечается, что водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями «Газель», Volkswagen и Nissan.

Уточняется, что среди пострадавших есть девочка в возрасте десяти лет. По информации ведомства, все пострадавшие находятся не в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

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