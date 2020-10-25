«Наша солнечная красавица»: Глюкоза показала роскошную фигуру в купальнике

Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Глюкоза поразила своих поклонников новыми снимками в купальнике. Фото она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фото артистка позирует в купальнике персикового цвета, стоя по колено в морской воде.

— И твоего света хватит на всех! Все идут вниз, а тебе наверх! — подписала публикацию Глюкоза.

Подписчики звезды оставили множество восхищенных комментариев под постом певицы: «Кто эта девочка?!?!!!! Кто эта нереальная красотка?!!!!»; «Наша солнечная красавица, фото замечательные»; «Мегасногсшибательная»; «Такие фотографии — это уже сплошная мотивация!»; «Такие яркие краски. Спасибо за настроение!».

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