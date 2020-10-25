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Сухая и теплая погода сохранится в Москве до 29 октября
Фото: Анна Быкова

Сухая и теплая погода сохранится в Москве до 29 октября

Евгения Звощик

Город

Сухая аномально теплая погода сохранится в Москве до четверга, 29 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в воскресенье, 25 октября.

Отмечается, что температура воздуха в ближайшие дни составит до плюс 10–13 градусов. Однако в пятницу, 30 октября, из-за дождевых туч приток солнечного тепла сократится. В свою очередь, столбики термометров в этот день не поднимутся выше 7–10 градусов тепла, передает агентство городских новостей «Москва».

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