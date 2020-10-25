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Сын певицы Валерии показал новую квартиру
Арсений Шульгин, сын Валерии / Фото: @valeriya / Официальный Instagram-аккаунт Валерии

Сын певицы Валерии показал новую квартиру

Оксана Васильева

Звезды

В семье певицы Валерии ожидается пополнение. Младший сын певицы Арсений с молодой супругой Лианой ждут ребенка. В связи с расширением семьи супруги переехали в новую квартиру, пишут «Невские новости».

Новое жилище пары очень просторное, с панорамными окнами и видом на Москву.

Как пишет портал «360», очень долго окружающие не замечали беременности Лианы, потому что, по признанию девушки, живот у нее увеличивался очень медленно.

Однако потом, как пишет ФАН, невестка Валерии прибавила 10 килограммов, будучи в положении, — тогда уже всем окружающим стало ясно, что в семье будет пополнение.

«Царьград» сообщает, что, по словам самой Валерии, стать бабушкой певица готова, но только не хочет, чтобы ее так называли сами внуки. Валерия хочет, чтобы они обращались к ней просто по имени.

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