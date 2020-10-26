Мишустину предложили ввести должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

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В России следует ввести должность уполномоченного по борьбе с преступлениями коррупционной направленности. Такое мнение выразил в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как указывает автор инициативы, коррупция отрицательно влияет на развитие экономики. Бороться с этой проблемой эффективно возможно только при условии объединения усилий государства и гражданского общества, считает Орлов.

В связи с этим Орлов предлагает ввести должность федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией, который будет выявлять излишние бюрократические процедуры, анализировать проекты нормативно-правовых актов и вносить предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Кроме того, к функциям такого омбудсмена предлагается отнести работу с общественными запросами.

Орлов просит главу кабмина «оценить целесообразность создания в Российской Федерации института уполномоченного (омбудсмена) по борьбе с коррупцией», сообщает RT.

Ранее стало известно, что суд арестовал заместителя главы Московской таможни по обвинению в получении взятки.

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