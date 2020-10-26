Участники конкурса «Доброволец Москвы — 2020» представят образовательные проекты

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Прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020» завершился в столице. В этом году его участниками будут свыше 7,4 тысячи человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, наиболее представительной по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз», в которой зарегистрировались 2025 человек.

— А по количеству поданных заявок, их 470, лидирует индивидуальная номинация «Я волонтер», — пояснила заммэра.

Она также отметила, что в текущем году конкурс проходит в обновленном формате. В частности, у каждой некоммерческой организации появилась возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации «Спасибо». Помимо этого, впервые в конкурсе примут участие команды коммерческих организаций с программой развития корпоративной социальной ответственности.

Как пояснила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, новый формат конкурса позволит не только узнать больше идей жителей столицы по развитию культуры добрых дел в городе, но и изучить лучший опыт.

Уточняется, что волонтеры предлагают самые разные темы проектов. Например, команда школы № 627 будет представлять проект патриотической направленности, который расскажет москвичам о городских памятниках, их истории и значении. Также команда планирует создать приложение для смартфонов в виде путеводителя по мемориалам Москвы.

В свою очередь, горожанка Юлия Лукьянова представляет индивидуальный проект в номинации «Добрая идея». Ее идея заключается в том, чтобы использовать технологии виртуальной реальности для профориентации школьников.

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