Звездные эксперты проведут мастер-классы для участников «Московского долголетия»

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Проект «Московское долголетие» подготовил в режиме онлайн цикл мастер-классов, которые проведут эксперты в области стиля, актерского мастерства и литературного искусства.

Участники мероприятий в прямом эфире пообщаются с актером Александром Олешко, певицей Надеждой Бабкиной, историком моды Александром Васильевым, телеведущим Михаилом Ширвиндтом, а также со специалистом по здоровому питанию Сергеем Малоземовым.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защита населения Москвы Владимир Филиппов отметил, что проект «Московское долголетие» помогает москвичам старшего возраста провести время дома с пользой.

— А для того чтобы досуг жителей столицы старшего поколения был еще интереснее, проект продолжает развиваться и искать новые форматы работы с участниками, — сказал замглавы департамента.

Он подчеркнул, что онлайн-формат никак не ограничивает проведение интересных мероприятий для участников проекта. К онлайн-циклу уже присоединились свыше 50 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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