Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Замглавы Московской таможни предъявили обвинение в получении взятки
Фото: twitter.com/mfame_guru

Замглавы Московской таможни предъявили обвинение в получении взятки

Виктория Родимкина

Происшествия

Заместителю начальника Московской таможенной службы Сергею Цуканову предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 26 октября.

По версии следствия, в октябре этого года Цуканов получил взятку от представителей торговой компании в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму мужчина пообещал ускорить допуск к изъятым во время проверки товарам.

Ранее сообщалось, что Сергея Цуканова арестовали по подозрению в получении взятки. Замглавы таможни на данный момент находится под стражей.

Читайте также: Руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца

взяткаработа таможниобвинения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте