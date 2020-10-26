Замглавы Московской таможни предъявили обвинение в получении взятки

Фото: twitter.com/mfame_guru

Заместителю начальника Московской таможенной службы Сергею Цуканову предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 26 октября.

По версии следствия, в октябре этого года Цуканов получил взятку от представителей торговой компании в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму мужчина пообещал ускорить допуск к изъятым во время проверки товарам.

Ранее сообщалось, что Сергея Цуканова арестовали по подозрению в получении взятки. Замглавы таможни на данный момент находится под стражей.

Читайте также: Руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца