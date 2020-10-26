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Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году

Василиса Чернявская 

Город

Во всех округах столицы к 2023 году появятся цифровые районы электросетей. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что речь идет о создании районов электросетей с высоким уровнем автоматизации, возможностью самодиагностики и самовосстановления.

Отмечается, что благодаря проекту диспетчеры смогут в онлайн-режиме следить за состоянием сети.

Пилотный проект реализуют на северо-западе столицы. Здесь трансформаторные подстанции и другие сетевые объекты оснащены специальным оборудованием и датчиками.

— Благодаря им диспетчеры постоянно контролируют работу сети и максимально быстро получают информацию о нештатных ситуациях, — отметил заммэра.

По его словам, все неполадки моментально отображаются в автоматическом режиме. В таком случае принимаются меры для их устранения.

Ранее сообщалось, что более 80 процентов клиентов энергетических компаний Москвы воспользовались электронными сервисами. За восемь месяцев текущего года электроснабжение получили свыше шести тысяч объектов. Среди подключенных объектов этого года — комплексы Северного речного вокзала и парка развлечений «Остров Мечты».

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