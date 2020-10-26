Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые выяснили, от чего зависят математические способности у детей
Фото: Предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)

Ученые выяснили, от чего зависят математические способности у детей

Захар Чайченко

Наука

Немецкие ученые из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка обнаружили, что математические способности передаются по наследству.

В ходе исследования 178 детям в возрасте от трех до шести лет провели магнитно-резонансную томографию и дальнейшее математическое тестирование. Таким образом, исследователи нашли участки головного мозга, которые согласовывались с успешными математическими тестами.

В эксперименте участвовала и другая группа детей в возрасте от семи до девяти лет. Результаты исследования подтвердили, что увеличение объема серого вещества теменной области напрямую связано с благополучным прохождением математических тестов, передает издание «Соловей.Инфо».

Превзошли средний результат те из детей, у которых отчетливо представлены генетические изменения и выражены участки серого вещества правой теменной области.

Ученые также сообщили, что гены, названные ROBO1, играют важную роль в развитии математических способностей. Проведенное исследование доказало, что они передаются по наследству.

— Полученные результаты позволяют предположить, что мы можем как предвидеть успехи в области математики у детей с генными изменениями, так и влиять на ранних этапах на развитие математических способностей, активируя каким-то образом выявленные участки головного мозга детей, — заключил научный сотрудник института Майкл Скейд.

Ранее специалист по экстрасенсорике, медиум-контактер Артур Микаберидзе рассказал, как раскрыть в себе сверхспособности.

Читайте также: Сомнолог объяснил, как облегчить процесс пробуждения в осенне-зимний период

математиканаука экспериментнаука
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Все мнения
О проекте