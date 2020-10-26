Ученые выяснили, от чего зависят математические способности у детей

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Немецкие ученые из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка обнаружили, что математические способности передаются по наследству.

В ходе исследования 178 детям в возрасте от трех до шести лет провели магнитно-резонансную томографию и дальнейшее математическое тестирование. Таким образом, исследователи нашли участки головного мозга, которые согласовывались с успешными математическими тестами.

В эксперименте участвовала и другая группа детей в возрасте от семи до девяти лет. Результаты исследования подтвердили, что увеличение объема серого вещества теменной области напрямую связано с благополучным прохождением математических тестов, передает издание «Соловей.Инфо».

Превзошли средний результат те из детей, у которых отчетливо представлены генетические изменения и выражены участки серого вещества правой теменной области.

Ученые также сообщили, что гены, названные ROBO1, играют важную роль в развитии математических способностей. Проведенное исследование доказало, что они передаются по наследству.

— Полученные результаты позволяют предположить, что мы можем как предвидеть успехи в области математики у детей с генными изменениями, так и влиять на ранних этапах на развитие математических способностей, активируя каким-то образом выявленные участки головного мозга детей, — заключил научный сотрудник института Майкл Скейд.

Ранее специалист по экстрасенсорике, медиум-контактер Артур Микаберидзе рассказал, как раскрыть в себе сверхспособности.

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