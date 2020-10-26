Врач предупредила россиян об опасности новой пандемии

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Врач-невролог Вера Пшеничникова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила об опасности новой пандемии.

По ее словам, опасность представляет дефицит магния в организме человека.

— Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться, — сказала врач.

Она заявила, что ситуация осложняется тем, что анализ на наличие магния в организме взять крайне сложно. При этом переизбыток этого микроэлемента не вредит организму, поэтому его можно принимать курсами время от времени.

Вера Пшеничникова порекомендовала пополнять рацион богатыми магнием продуктами, чтобы оставаться здоровыми.

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