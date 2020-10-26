Авария с участием такси произошла на юго-западе столицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Островитянова, 47 Карта всех событий

На юго-западе Москвы столкнулись два легковых автомобиля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице в понедельник, 26 октября.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 47 по улице Островитянова. В результате столкновения никто не пострадал.

В СМИ появилась информация, что в аварию попали легковой автомобиль и машина такси. В результате ДТП движение транспорта было осложнено на Севастопольском проспекте в сторону центра города.

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