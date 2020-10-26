Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Авария с участием такси произошла на юго-западе столицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Авария с участием такси произошла на юго-западе столицы

Наталия Белова

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Островитянова, 47Карта всех событий

На юго-западе Москвы столкнулись два легковых автомобиля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице в понедельник, 26 октября.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 47 по улице Островитянова. В результате столкновения никто не пострадал.

В СМИ появилась информация, что в аварию попали легковой автомобиль и машина такси. В результате ДТП движение транспорта было осложнено на Севастопольском проспекте в сторону центра города.

Читайте также: Стали известны подробности страшного ДТП под Ивановом с четырьмя погибшими

такси в столицеаварииДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Все мнения
О проекте