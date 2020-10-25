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Стали известны подробности страшного ДТП под Ивановом с четырьмя погибшими
Фото: depositphotos.com

Стали известны подробности страшного ДТП под Ивановом с четырьмя погибшими

Вероника Кузьминова

Происшествия

Водитель разбившегося автомобиля в Ивановской области, где погибли четыре человека, ездил без прав. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Автомобильная авария произошла в воскресенье, 25 октября. Машина BMW врезалась в столб. От удара 18-летняя девушка, сидевшая на пассажирском кресле, вылетела из автомобиля. Ее тело позже нашли в лесу у дороги. Помимо нее, погибли еще три человека. Одна девушка находится в больнице.

— Двадцатилетний парень, управлявший разбившимся BMW, получил водительское удостоверение год назад. Минувшим летом он был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Как оказалось, разбившаяся иномарка принадлежала родителям молодого человека, сидевшего за рулем.

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