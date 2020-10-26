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СМИ сообщили о жестоком убийстве преподавателя в Санкт-Петербурге
Фото: depositphotos.com

СМИ сообщили о жестоком убийстве преподавателя в Санкт-Петербурге

Ростислав Зубков

Происшествия

В Cеверной столице найдено тело преподавателя биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Об этом РИА Новости сообщает в понедельник, 26 октября, со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, речь идет об учительнице 1986 года рождения. Ее нашли мертвой в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова во Фрунзенском районе.

— У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца, — заявил собеседник агентства.

Предварительно, злоумышленник отрезал женщине палец, чтобы разблокировать смартфон.

По факту происшествия заведено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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