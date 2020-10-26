СМИ сообщили о жестоком убийстве преподавателя в Санкт-Петербурге
В Cеверной столице найдено тело преподавателя биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Об этом РИА Новости сообщает в понедельник, 26 октября, со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, речь идет об учительнице 1986 года рождения. Ее нашли мертвой в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова во Фрунзенском районе.
— У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца, — заявил собеседник агентства.
Предварительно, злоумышленник отрезал женщине палец, чтобы разблокировать смартфон.
По факту происшествия заведено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.
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