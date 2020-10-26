Психолог перечислил основные симптомы гиперсомнии

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Экологический психолог и консультант по благополучию Ли Чемберс пояснил, что при гиперсомнии человек остается в сонливом состоянии в течение целого дня.

Развитие первичной гиперсомнии зачастую связано с проблемами головного мозга, который отвечает за работу сна и бодрствования, передает американское издание The Sun.

Вторичная гиперсомния может неожиданно возникнуть по другим причинам, которые очень часто приводят к нарушениям сна, например к апноэ — так называемой приостановке дыхания во время сна.

Главным признаком появления гиперсомнии у человека является постоянная усталость, когда мозг начинает ощущать резкую нехватку энергии.

Потеря аппетита, раздражительность и тревожность могут также войти в список симптомов, сигнализирующих о подобном состоянии. Также гиперсомния сказывается на проблемах с памятью, характерных для лиц старшего поколения. Сократить последствия гиперсомнии можно с помощью ведения дневника сна и сбалансированной диеты.

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