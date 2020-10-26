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Девять магазинов в Москве оштрафуют за нарушение антиковидных мер
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Девять магазинов в Москве оштрафуют за нарушение антиковидных мер

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Академика Анохина, 38Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против коронавируса в девяти продовольственных магазинах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 26 октября.

Уточняется, что эти торговые точки будут оштрафованы. Всего специалисты за два дня проверили 20 магазинов пяти торговых сетей.

— Факты невыполнения мер безопасности установлены в девяти объектах, — говорится в сообщении.

Штрафы выпишут магазинам, находящимся по адресам улица Академика Анохина, дом № 38, Ленинский проспект, дом № 69, улица Дмитрия Ульянова, дом № 10/1 и другим.

Протоколы об административном правонарушении будут переданы в суд в ближайшее время, передает Интерфакс.

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