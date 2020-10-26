Роддом и детский стационар дополнят медкластер в Коммунарке

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 152 Карта всех событий

В состав медицинского кластера в Коммунарке войдет роддом, детский стационар, подстанция скорой помощи на шесть машин, корпус лучевой терапии, а также вертолетная площадка. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 26 октября.

Он отметил, что детский корпус будет рассчитан на 180 коек, родильный дом — на 130 коек, а инфекционный корпус — на 100 коек.

— Как подчеркнул мэр Сергей Собянин, больница в Коммунарке станет одним из крупнейших и лучших лечебных учреждений столицы, — сказал Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что все строения будут соединены друг с другом переходами.

Подстанция скорой помощи будет состоять из двух частей, в одной из которых расположится гараж, в другой — административно-бытовые помещения, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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