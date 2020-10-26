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Четыре автомобиля столкнулись на 26-м километре МКАД
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Четыре автомобиля столкнулись на 26-м километре МКАД

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 26-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

На 26-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 26 октября.

— Четыре единицы техники столкнулись, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По информации источника РИА Новости, на съезда на МКАД на улице Липецкая столкнулись сразу шесть автомобилей, три из которых грузовые. Уточняется, что движение на месте ДТП сильно затруднено.

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ДТПМКАДгрузовик
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