Более 50 медучреждений построят в столице до конца 2022 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице с 2020 по 2022 год планируют построить 51 медицинское учреждение. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 26 октября.

— С 2020 по 2022 год в российской столице планируется построить 51 медицинский объект, из которых 44 — на деньги городского бюджета, — цитирует заммэра «Российская газета».

По его словам, осенью прошлого года в инвестиционную программу города включили свыше 40 медцентров. Тогда же утвердили программу реконструкции зданий поликлиник.

Андрей Бочкарев уточнил, что в Москве за десять лет ввели в эксплуатацию 93 объекта здравоохранения, восемь из которых — с начала 2020 года. К концу этого года планируется сдать еще 17 медучреждений.

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