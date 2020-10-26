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Более 50 медучреждений построят в столице до конца 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 50 медучреждений построят в столице до конца 2022 года

Виктория Родимкина

Город

В столице с 2020 по 2022 год планируют построить 51 медицинское учреждение. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 26 октября.

— С 2020 по 2022 год в российской столице планируется построить 51 медицинский объект, из которых 44 — на деньги городского бюджета, — цитирует заммэра «Российская газета».

По его словам, осенью прошлого года в инвестиционную программу города включили свыше 40 медцентров. Тогда же утвердили программу реконструкции зданий поликлиник.

Андрей Бочкарев уточнил, что в Москве за десять лет ввели в эксплуатацию 93 объекта здравоохранения, восемь из которых — с начала 2020 года. К концу этого года планируется сдать еще 17 медучреждений.

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больницаздравоохранениеАндрей Бочкарев
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