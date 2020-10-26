Опубликован шорт-лист номинантов на соискание Премии имени Чуковского

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице опубликовали шорт-лист номинантов на соискание Премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы.

В список попало 21 произведение. С 26 октября по 10 ноября в проекте «Активный гражданин» пройдет голосование в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Работы оценивали литературные деятели, среди которых детский прозаик и поэт Андрей Усачев, а также журналист и правнук знаменитого писателя Дмитрий Чуковский. Также лучшие произведения отбирали литературный критик Павел Крючков, детский писатель и специалист по детской поэзии Наталья Савушкина.

Пресс-конференция, на которой были названы претенденты на премию, состоялась 26 октября. Победители будут выбраны по семи номинациям. Их имена станут известны 27 ноября. Лауреаты премии получат по миллиону рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Мишустин присудил 133 россиянам премии в области науки и техники