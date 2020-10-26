Сестра Игоря Дятлова обжалует отказ прокуратуры предоставить ей данные проверки

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Сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова планирует обжаловать отказ прокуратуры предоставить ей результаты проверки причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Об этом сообщил руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич в понедельник, 26 октября.

Он пояснил, что Перминова направила запрос в прокуратуру Свердловской области. В своем обращении она попросила ознакомить ее с результатами прокурорской проверки. Однако женщине отказали по «надуманному и несуразному поводу».

— Они сказали, что мы не можем предоставить вам, поскольку вы это не заказывали, — пояснил Кунцевич в комментарии РИА Новости.

Напомним, туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. На сегодняшний день насчитывается более ста версий гибели туристов — от несчастного случая до паранормальных явлений.

Известно, что генпрокуратура проводила проверку для того, чтобы выяснить причины гибели туристической группы на перевале Дятлова. Уточнялось, что ведомство взяло под контроль это дело спустя 60 лет из-за обращений от родных погибших туристов, а также в связи с интересом СМИ и общества. Позже заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков сообщил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что туристы не смогли найти свою палатку из-за плохой видимости.

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