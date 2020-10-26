Власти Москвы объяснили причину сокращения онлайн-уроков на 25 минут

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Онлайн-уроки для столичных школьников проводятся по 20 минут из-за санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Накануне родители столичных школьников высказали непонимание, почему с переходом на дистанционный формат уроки начали проходить не по 45, а по 20 минут.

В департаменте объяснили, что онлайн-занятия организуют по нормам СанПиН. Речь идет о том, что детям не стоит участвовать в уроках больше 20 минут, если используются технические средства.

— Остальное время урока ребята выполняют письменные задания, читают или повторяют материал, — цитирует пресс-службу департамента РИА Новости.

Там добавили, что ученики успешно адаптируются к дистанционному формату занятий. Учителя постоянно находятся на связи и продолжают вести журналы посещаемости и успеваемости детей.

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