Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы объяснили причину сокращения онлайн-уроков на 25 минут
Фото: Патимат Абдурахманова

Власти Москвы объяснили причину сокращения онлайн-уроков на 25 минут

Вероника Кузьминова

Город

Онлайн-уроки для столичных школьников проводятся по 20 минут из-за санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Накануне родители столичных школьников высказали непонимание, почему с переходом на дистанционный формат уроки начали проходить не по 45, а по 20 минут.

В департаменте объяснили, что онлайн-занятия организуют по нормам СанПиН. Речь идет о том, что детям не стоит участвовать в уроках больше 20 минут, если используются технические средства.

— Остальное время урока ребята выполняют письменные задания, читают или повторяют материал, — цитирует пресс-службу департамента РИА Новости.

Там добавили, что ученики успешно адаптируются к дистанционному формату занятий. Учителя постоянно находятся на связи и продолжают вести журналы посещаемости и успеваемости детей.

Читайте также: Информацию о переводе московских школьников на платное обучение опровергли

онлайн-образованиедистанционная форма обученияДепартамент образования и науки города Москвы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Все мнения
О проекте