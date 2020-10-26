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Суд не стал приобщать к делу скриншоты о «травле» историка Соколова
Фото: youtube.com

Суд не стал приобщать к делу скриншоты о «травле» историка Соколова

Евгения Звощик

Общество

Актер Александр Лепихов рассказал на суде по делу Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, о якобы готовящихся в отношении историка провокациях. По его словам, это происходило со стороны научного оппонента Соколова Евгения Понасенкова.

Лепихов пояснил, что Понасенков «режиссировал и планировал каждый ход», понимая, что его действия раздражают Соколова. В качестве подтверждения была приведена переписка в социальной сети Facebook, которую предложили передать в органы следствия.

— Понасенков и Соколов — два участника этого преступления, — добавил на суде Лепихов.

Суд не стал приобщать скриншоты переписки Лепихова с Понасенковым по причине неверного оформления документов, а также из-за отсутствия прямой связи с расследуемым делом, передает РИА Новости.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

Читайте также: «Я был готов к смерти»: Соколов рассказал о своем состоянии после убийства аспирантки

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