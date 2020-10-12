«Я был готов к смерти»: Соколов рассказал о своем состоянии после убийства аспирантки

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Историк Олег Соколов заявил, что был доведен до безумия и после убийства аспирантки Анастасии Ещенко хотел свести счеты с жизнью. Об этом он рассказал в понедельник, 12 октября, на заседании городского суда Санкт-Петербурга.

Соколов признался, что хотел успокоить девушку при помощи выстрела. Затем девушка набросилась на него с ножом.

— После этого я ничего не помню. Я стою на берегу Мойки, холодно... Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть, — цитирует обвиняемого РИА Новости.

В ходе заседания суда Соколов также обратился к родителям погибшей аспирантки. Он попросил их обратить внимание на то, что их дочь «убили злые люди, они еще ходят на свободе».

Ранее Соколов признал вину в убийстве Ещенко.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

Читайте также: Историк Соколов заявил, что случайно выстрелил в голову убитой аспирантки