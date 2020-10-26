Беседу провели со столичным школьником, показавшим непристойности на онлайн-уроке
Руководство школы №1236 провело беседу со своим учеником, который во время онлайн-урока показал ролики для взрослых. Об этом сообщил директор учебного заведения Андрей Кулаков.
С мальчиком и его родителями провели беседу. Также, по словам директора школы, педагоги приняли меры, чтобы таких случаев больше не повторялось. Учителя используют функцию «Зал ожидания», чтобы проверить участников онлайн-урока.
— 19 октября во время дистанционного урока в шестом классе один из учеников направил ссылку на видеоконференцию неизвестному, который в свою очередь включил трансляцию видео непристойного содержания, — цитирует Кулакова агентство городских новостей «Москва».
Тогда учитель вовремя завершила сеанс онлайн-урока, после чего создала новый.
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