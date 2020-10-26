Депутат ГД рассказал о «двойном дне» законопроекта об оскорблении граждан чиновниками

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума отложила законопроект об ответственности чиновников за оскорбление граждан. Почему этот законопроект откладывают и в чем его необходимость? Что изменится, если его примут, объяснили эксперты в эфире «Вечерки-ТВ».

Депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ Денис Парфенов заявил, что законопроект нужно правильно читать и понимать его суть. По его словам, текст законопроекта «очень хитрый» и должен «дать по языкам» чиновникам, которые оскорбляют народ.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Госдума отложила законопроект об ответственности чиновников за оскорбление граждан

— На самом деле у этого закона двойное дно. Несмотря на то, что большая часть текста говорит о должностных лицах и штрафах, в середине законопроекта есть одна строчка, которая составляет основную суть законопроекта. Нужно понимать, что теперь наказания за оскорбления в интернете будут распространяться не только на чиновников, но и на всех граждан без исключения. Из законопроекта, который должен наказывать чиновников за оскорбление граждан, на самом деле если хотите, своего рода устрашения для всех, кто ругает власть в интернете, — считает Парфенов.

Управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук Юлия Вербицкая подчеркнула, что в УК России есть статья 130, которая предусматривает уголовную ответственность за оскорбление человека, не важно, чиновник это или простой гражданин.

— Поэтому введение особой категории, которая защищает только чиновников — довольно странная. Мы понимаем, что власть критикуют и власть пытается защищаться, — отметила юрист.

Вербицкая считает, что многие законы в России не работают по ряду разных причин, система несовершенна. Парфенов напомнил, что предлагаемый законопроект не первый, который предлагают для введения ограничений в интернете, однако пока его не собираются рассматривать во втором чтении.

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