Рост цен на красную икру зафиксировали в России

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Красная икра в России на фоне неблагоприятной лососевой путины текущего года подорожала как в опте, так и в рознице по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в понедельник, 26 октября.

В частности, икра горбуши предлагается по цене от 3700 рублей за один килограмм, кеты — по четыре тысячи рублей, а кижуча — по 4 500 рублей. По словам эксперта, цена в рознице выше.

— Такой размах цен объясняется тем, что еще не распроданы прошлогодние остатки рекордных выловов, а у покупателей нет возможности идентифицировать икру, — пояснил Савельев в комментарии Интерфаксу.

Кроме того, он выразил мнение, что ближе к Новому году цены еще поднимутся. По его словам, красную икру последней путины советуют съедать как раз к Новому году. После этого продукт уже начинает горчить, лопаться при разморозке и выделять сок.

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