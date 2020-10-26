Мужчину с наркотиками задержали на железнодорожной станции Толстопальцево

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Сотрудники линейного отдела МВД России задержали мужчину с мешочком запрещенного вещества в кармане на железнодорожной станции Толстопальцево Киевского направления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В кармане ветровки у мужчины обнаружили сверток с комковатым веществом. Он был перемотан изолентой. Правоохранители уточняют, что там находилось более пяти граммов героина. Задержанным оказался 46-летний москвич.

— Злоумышленник сообщил, что запрещенный препарат он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления, — сообщили в пресс-службе главка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере»). Ему выдали подписку о невыезде.

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