Специалист объяснила, как отличить успешного человека от самозванца в соцсетях

Кадр из фильма «Афера Томаса Крауна» / kinopoisk

Многие из тех, кто обладает огромным количеством подписчиков в Instagram, далеко не успешные люди. О том, как распознать самозванца, рассказала специалист в области коммуникаций Светлана Пешенькова.

По ее словам, успешных людей выдает спокойствие и возможность выложить совершенно любые фрагменты своей жизни в социальные сети. Пешенькова утверждает, что фотографии, выставляемые напоказ в соцсетях, могут и вовсе быть не идеальными.

— Это далеко не всегда красивые отредактированные фотографии, жизнь в лоске, отметка брендов. Их жизнь может быть разной — с провалами и неудачами, а иной раз с элементами красивой жизни, — поделилась Пешенькова.

Выдать того, кто хочет произвести впечатление успешного человека, но таковым не является, могут личные снимки, особенности подписей публикаций и лексика, которую использует автор. Именно на них нужно обращать внимание, анализируя страницу, передает портал 5-tv.ru.

Пешенькова объяснила, что главная задача — уделять внимание текстам и мимике, потому как человек вполне может писать о том, что его жизнь прекрасна и удивительна, а на фотографиях его выдаст неискренняя улыбка, отсутствие кадров с семьей и т. д. В заключение специалист отметила, что очень важно при анализе контента быть внимательным, обладать критическим мышлением, а также уметь сомневаться в том, что показывает автор публикации.

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