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Монтаж пролетных строений завершился на развязке МКАД — Волоколамское шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Монтаж пролетных строений завершился на развязке МКАД — Волоколамское шоссе

Вероника Кузьминова

Город
МКАД- Волоколамское шоссеКарта всех событий

Пролетные строения смонтировали на Волоколамском шоссе рядом с МКАД. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы завершили укладку асфальтобетонного покрытия на всех искусственных сооружениях транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, — приводятся слова Загрутдинова на сайте Стройкомплекса.

Строители завершают установку ограждений и монтаж систем освещения. В ближайшее время на проезжей части нанесут разметку. Также на эстакаде по МКАД прокладывают тротуары.

Загрутдинов уточнил, что в конца этого года – в начале следующего начнется реконструкции еще трех развязок на МКАД.

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