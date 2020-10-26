Монтаж пролетных строений завершился на развязке МКАД — Волоколамское шоссе
Пролетные строения смонтировали на Волоколамском шоссе рядом с МКАД. Об этом заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
— Мы завершили укладку асфальтобетонного покрытия на всех искусственных сооружениях транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, — приводятся слова Загрутдинова на сайте Стройкомплекса.
Строители завершают установку ограждений и монтаж систем освещения. В ближайшее время на проезжей части нанесут разметку. Также на эстакаде по МКАД прокладывают тротуары.
Загрутдинов уточнил, что в конца этого года – в начале следующего начнется реконструкции еще трех развязок на МКАД.
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