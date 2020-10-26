Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд запретил артистке Дрожжиной ряд определенных действий по делу о мошенничестве
Фото: pixabay.com

Суд запретил артистке Дрожжиной ряд определенных действий по делу о мошенничестве

Евгения Звощик

Закон

Хамовнический суд не стал заключать под стражу заслуженную артистку РФ Наталию Дрожжину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова. Вместо этого в отношении актрисы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что Дрожжиной, в частности, нельзя общаться с фигурантами дела, кроме адвоката и следователя, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинения по делу о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова.

Известно, что вдову и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи актера. Они обманным путем лишились прав на четырехкомнатную квартиру, мастерскую актера, две квартиры, а также крупной суммы.

Читайте также: Какое наказание получат Дрожжина и Цивин за махинации с имуществом семьи Баталова

актрисамошенничествосуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте