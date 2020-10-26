Суд запретил артистке Дрожжиной ряд определенных действий по делу о мошенничестве

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Хамовнический суд не стал заключать под стражу заслуженную артистку РФ Наталию Дрожжину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова. Вместо этого в отношении актрисы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что Дрожжиной, в частности, нельзя общаться с фигурантами дела, кроме адвоката и следователя, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинения по делу о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова.

Известно, что вдову и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи актера. Они обманным путем лишились прав на четырехкомнатную квартиру, мастерскую актера, две квартиры, а также крупной суммы.

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