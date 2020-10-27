Задержан подозреваемый в убийстве жителя Москвы
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Липецкой области мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Москвы осенью 2016 года.
По версии следствия, подозреваемый нанес множественные травмы головы своему земляку, который проживал в то время в столице. Позднее тело убитого нашли в квартире одного из домов на Наримановской улице.
В ходе расследования уголовного дела об убийстве подозреваемого задержали. Он дал подробные признательные показания и полностью признал свою вину.
Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
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