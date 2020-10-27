Задержан подозреваемый в убийстве жителя Москвы

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Наримановская улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Липецкой области мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Москвы осенью 2016 года.

По версии следствия, подозреваемый нанес множественные травмы головы своему земляку, который проживал в то время в столице. Позднее тело убитого нашли в квартире одного из домов на Наримановской улице.

В ходе расследования уголовного дела об убийстве подозреваемого задержали. Он дал подробные признательные показания и полностью признал свою вину.

Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

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