Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задержан подозреваемый в убийстве жителя Москвы
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Наримановская улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Липецкой области мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Москвы осенью 2016 года.

По версии следствия, подозреваемый нанес множественные травмы головы своему земляку, который проживал в то время в столице. Позднее тело убитого нашли в квартире одного из домов на Наримановской улице.

В ходе расследования уголовного дела об убийстве подозреваемого задержали. Он дал подробные признательные показания и полностью признал свою вину.

Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Читайте также: СМИ сообщили о жестоком убийстве преподавателя в Санкт-Петербурге

убийствозадержание подозреваемогоМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте