Пожар на территории бывшего завода «Серп и молот» потушили
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с1 Карта всех событий
Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций потушили пожар на территории бывшего завода «Серп и молот» в Москве.
Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве, возгорание в трехэтажном неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода по состоянию на 01:12 по московскому времени 27 октября ликвидировано.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что к ликвидации пожара на территории бывшего завода на улице Золоторожский Вал привлечены 40 человек. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров.
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