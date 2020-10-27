Пожар на территории бывшего завода «Серп и молот» потушили

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с1 Карта всех событий

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций потушили пожар на территории бывшего завода «Серп и молот» в Москве.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве, возгорание в трехэтажном неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода по состоянию на 01:12 по московскому времени 27 октября ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что к ликвидации пожара на территории бывшего завода на улице Золоторожский Вал привлечены 40 человек. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров.

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