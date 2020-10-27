Мужчина получил 18 лет строгого режима за изнасилование девушки в Новой Москве

Фото: depositphotos.com

Россия, Москва, поселение Московский, деревня Мешково Карта всех событий

Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней и покушении на убийство.

Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, следствие выяснило, что в августе текущего года Роман Антипов изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в лесу недалеко от деревни Мешково в Новой Москве.

Чтобы скрыть совершенное преступление, Антипов нанес девушке более 30 ударов ножом, однако не смог довести умысел до конца — сотрудники полиции задержали его на месте преступления.

В ходе расследования также было установлено, что ранее Антипов угрожал убийством сторожу товарищества, который пресек его противоправные действия.

Решением суда Антипов приговорен к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму три миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Уголовное дело возбудили по факту изнасилования девушки в Москве