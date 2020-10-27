Более девяти миллионов продуктовых наборов выдали молочные кухни Москвы в 2020 году

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С начала 2020 года молочно-раздаточные пункты столицы выдали более 9,2 миллиона продуктовых наборов на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Свыше 1,4 миллиона наборов получили беременные и кормящие женщины. Почти 7,8 миллиона наборов выдали для питания детей.

Беременные женщины и кормящие матери получают витаминизированные соки и молоко на молочных кухнях. Детям выдают продукты в зависимости от их возраста. Так, например, для малышей до года предназначаются сухая и жидкая молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, соки, каши. Ребенок до трех лет может получить молоко, творог, кефир, а также фруктовое пюре. Детям из многодетных семей и детям с хроническими заболеваниями, а также детям-инвалидам положено выдавать молоко.

Беременные жительницы столицы могут оформить рецепт на бесплатные продукты питания у врача женской консультации.Получить рецепт на молочную кухню для детей и кормящих матерей можно у врача-педиатра, передает официальный сайт мэра Москвы.

На получение продуктов имеют право беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет, а также дети из многодетных семей до семи лет, дети с хроническими заболеваниями до 15 лет, дети-инвалиды. В столице открыто 252 молочно-раздаточных пункта. Они работают с 06:30 до 15:00 с обеденным перерывом с 12:30 до 13:00.

Читайте также: Новый молочно-раздаточный пункт открыли в ТиНАО