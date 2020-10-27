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Зарплаты учителей и врачей в Москве выросли в три раза с 2010 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Зарплаты учителей и врачей в Москве выросли в три раза с 2010 года

Юлия Ямпольская

Город

Зарплаты столичных учителей выросли в три раза, врачей — в 2,7 раза с 2010 года. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что за девять месяцев 2020 года средняя заработная плата учителя в столице составила 116,9 тысячи рублей, врача — 156,4 тысячи рублей, среднего медперсонала — 91,9 тысячи рублей.

— Зарплаты учителей с 2010 года в Москве выросли в три раза, врачей — в 2,7 раза, среднего медицинского персонала — в 2,2 раза, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что в сравнении с 2010 годом бюджетные ассигнования на зарплату учителей в Москве увеличились в 2,2 раза, на зарплату врачей — в два раза, на зарплату среднего медперсонала — в 1,2 раза.

Ранее сообщалось, что в Москве финансирование образовательных учреждений за последние десять лет увеличилось в 2–2,5 раза. На каждого учащегося в год теперь приходится от 135 до 175 тысяч рублей.

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