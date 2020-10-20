В Росстате сообщили о росте реальных зарплат в России в августе

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Реальные заработные платы в РФ в августе показали рост только на 0,1 процента в годовом выражении после роста на 2,9 процента в июле. Соответствующая информация следует из материалов Росстата, распространенных во вторник, 20 октября.

Отмечается, что в январе-августе текущего года реальные заработные платы выросли на 2,6 процента год к году. Кроме того, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в августе 2020-го составила 47 649 рублей. Известно, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го она выросла на 3,7 процента, передает агентство экономической информации «Прайм».

Ранее Росстат сообщил, что средняя цена бензина за один литр выросла на три копейки после нескольких месяцев стабильности.

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