Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Росстате сообщили о росте реальных зарплат в России в августе
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В Росстате сообщили о росте реальных зарплат в России в августе

Евгения Звощик

Общество

Реальные заработные платы в РФ в августе показали рост только на 0,1 процента в годовом выражении после роста на 2,9 процента в июле. Соответствующая информация следует из материалов Росстата, распространенных во вторник, 20 октября.

Отмечается, что в январе-августе текущего года реальные заработные платы выросли на 2,6 процента год к году. Кроме того, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в августе 2020-го составила 47 649 рублей. Известно, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го она выросла на 3,7 процента, передает агентство экономической информации «Прайм».

Ранее Росстат сообщил, что средняя цена бензина за один литр выросла на три копейки после нескольких месяцев стабильности.

Читайте также: Росстат перечислил подорожавшие в сентябре продукты

статистиказарплатаРосстат
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Все мнения
О проекте