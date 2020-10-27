Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума одобрила закон о новом порядке формирования кабмина РФ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума одобрила закон о новом порядке формирования кабмина РФ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, где используется новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 27 октября.

Автором инициативы стал президент России Владимир Путин. Так, в проекте прописано, что исполнительную власть в стране осуществляет правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

Изменится порядок назначения главы правительства. Глава государства сможет назначить кандидата премьер-министром только после того, как его одобрит Государственная дума. Ранее для этого нужно было согласие палаты.

Также изменится порядок назначения членов кабмина. Силовиков будет назначать президент страны после консультаций с Советом Федерации. Остальных членов правительства будет утверждать Госдума по предложению премьер-министра.

Кроме того, согласно закону, уход главы правительства больше не влечет автоматическую отставку всех членов кабмина. Президент может сменить премьера, сохранив прежний состав правительства.

В начале июля 2020 года Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно окончательным результатам голосования, за изменения в основном законе страны выступили 77,92 процента избирателей. Против — 21,27 процента.

Читайте также: Комитет Госдумы одобрил проект бюджета до 2023 года

ГосдумаКонституциякабинет министров РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Все мнения
О проекте