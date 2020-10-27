Госдума одобрила закон о новом порядке формирования кабмина РФ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, где используется новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 27 октября.

Автором инициативы стал президент России Владимир Путин. Так, в проекте прописано, что исполнительную власть в стране осуществляет правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

Изменится порядок назначения главы правительства. Глава государства сможет назначить кандидата премьер-министром только после того, как его одобрит Государственная дума. Ранее для этого нужно было согласие палаты.

Также изменится порядок назначения членов кабмина. Силовиков будет назначать президент страны после консультаций с Советом Федерации. Остальных членов правительства будет утверждать Госдума по предложению премьер-министра.

Кроме того, согласно закону, уход главы правительства больше не влечет автоматическую отставку всех членов кабмина. Президент может сменить премьера, сохранив прежний состав правительства.

В начале июля 2020 года Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно окончательным результатам голосования, за изменения в основном законе страны выступили 77,92 процента избирателей. Против — 21,27 процента.

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