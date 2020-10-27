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«Сир с плесенью»: историк Понасенков объяснил, почему ему завидует доцент Соколов
Фото: instagram.com/evgenii_ponasenkov

«Сир с плесенью»: историк Понасенков объяснил, почему ему завидует доцент Соколов

Василий Плиткин

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Российский историк и публицист Евгений Понасенков заявил, что историк и реконструктор Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завидовал ему.

Ранее Понасенков выиграл гражданский иск против Соколова, согласно которому последний должен извиниться и выплатить публицисту 90 тысяч рублей. Понасенков заявил, что несколько раз Соколов выдавал его идеи за свои.

— Кассация подтвердила, что он обязан передо мной извиниться и выплатить деньги. Если этого не произойдет через несколько дней, судебные приставы обязаны описать его имущество. Олега называют историком, хотя по сути это не так. Он реконструктор. Это ряженые в фольге бегают по полю. Олег был всего лишь доцентом. В 64 года доцентом провинциального вуза, его ставка — 15 тысяч рублей. То, что он доцент, его страшно мучило, давило и уничтожало. Конечно, он завидовал мне, моим полным залам с лекциями, он дико завидовал, — считает Понасенков.

Соратники называли Соколова «сиром», но публицист пошутил, что он «сир с плесенью». По его мнению, доцент СПбГУ подменял свою жизнь игрой в реконструкцию. Об этом Понасенков заявил в интервью телеведущей Елене Ханге. Видео опубликовано на YouTube.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

Читайте также: «Я был готов к смерти»: Соколов рассказал о своем состоянии после убийства аспирантки

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