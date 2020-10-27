Более тысячи человек обеспечат безопасность на футбольном матче в Москве 27 октября

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Около 1,1 тысячи человек будут задействованы в обеспечении безопасности футбольного матча между командами «Бавария» и «Локомотив» 27 октября в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Отмечается, что в ходе подготовки и проведения матча предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий, передает ТАСС.

— Всего для обеспечения порядка будет задействован наряд численностью более 1,1 тысячи человек, — уточнили в пресс-службе.

Более 430 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций будут работать на матче. Также на стадионе «Локомотив» будет задействовано свыше 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 400 полицейских и омоновцев.

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