Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще семь транспортных маршрутов запустят в Подмосковье к станциям МЦД в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Еще семь транспортных маршрутов запустят в Подмосковье к станциям МЦД в 2021 году

Юлия Ямпольская

Транспорт

Еще семь транспортных маршрутов в Подмосковье запустят к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) во втором квартале 2021 года. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Там отметили, что в 2021 году также планируется изменить четыре смежных межрегиональных маршрута. Это позволит обеспечить транспортную доступность для жителей Красногорска.

— Во втором квартале 2021 года в области планируется запустить еще семь новых маршрутов к станциям диаметра: четыре — к МЦД-1 и три — к МЦД-2, — уточнили в пресс-центре.

Заместитель начальника управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Олег Ивановский добавил, что министерство постоянно анализирует пассажиропоток в регионе.

— Статистика показала, что, даже несмотря на пандемию, станции МЦД востребованы у пассажиров. Этот вид транспорта удобен людям, его надо развивать, — цитирует Ивановского ТАСС.

В ноябре 2019 года открыли движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД пассажиры могут сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Планируется, что откроют пять диаметров. В общей сложности это 375 километров путей и более 180 станций.

Читайте также: На дорогах в Подмосковье установили более 77 тысяч светоотражателей

Подмосковьекарта маршрутовМЦД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Все мнения
О проекте