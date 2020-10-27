Еще семь транспортных маршрутов запустят в Подмосковье к станциям МЦД в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Еще семь транспортных маршрутов в Подмосковье запустят к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) во втором квартале 2021 года. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Там отметили, что в 2021 году также планируется изменить четыре смежных межрегиональных маршрута. Это позволит обеспечить транспортную доступность для жителей Красногорска.

— Во втором квартале 2021 года в области планируется запустить еще семь новых маршрутов к станциям диаметра: четыре — к МЦД-1 и три — к МЦД-2, — уточнили в пресс-центре.

Заместитель начальника управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Олег Ивановский добавил, что министерство постоянно анализирует пассажиропоток в регионе.

— Статистика показала, что, даже несмотря на пандемию, станции МЦД востребованы у пассажиров. Этот вид транспорта удобен людям, его надо развивать, — цитирует Ивановского ТАСС.

В ноябре 2019 года открыли движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД пассажиры могут сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Планируется, что откроют пять диаметров. В общей сложности это 375 километров путей и более 180 станций.

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