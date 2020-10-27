Шойгу оценил обстановку на границе Союзного государства с НАТО

Фото: mil.ru / Минобороны РФ

Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 27 октября.

По его словам, обеспечение безопасности на границе является приоритетным вопросом для Министерства обороны России.

— По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие, — сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он отметил, что страны НАТО продолжают совершенствовать военную инфраструктуру, а также запасают вооружение и военную технику у границ Союзного государства. При этом, уточнил министр, интенсивность военных учений не снижается даже в условиях пандемии, передает РИА Новости.

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