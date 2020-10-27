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Шойгу осудил вмешательство стран Запада в дела Белоруссии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Шойгу осудил вмешательство стран Запада в дела Белоруссии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министр обороны России Сергей Шойгу осудил вмешательство западных стран во внутренние дела Белоруссии. Об этом он заявил на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии во вторник, 27 октября.

— Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран, — сказал Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что попытка смены власти в Белоруссии была предпринята при финансовой поддержке Запада. Среди прочего это делалось с целью внести раскол в отношения между Минском и Москвой.

Сергей Шойгу добавил, что Соединенные Штаты специально нагнетают напряженность и расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран, передает ТАСС.

— Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности, — добавил министр обороны.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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