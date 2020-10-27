Сергей Собянин подписал распоряжение о реализации программы реновации в Капотне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 2-й квартал Капотни, 21 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о начале практической реализации программы реновации в столичном районе Капотня. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Там отметили, что в соответствии с распоряжением снесут неиспользуемое нежилое здание по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21, которое на данный момент находится в собственности правительства Москвы.

— Освобожденный земельный участок станет стартовой площадкой для строительства жилого дома ориентировочной площадью 9,6 тысячи квадратных метров. Помимо будущей новостройки во 2 квартале, еще один дом по программе реновации планируется построить на стартовой площадке по адресу 1-й квартал Капотни, дом 8, — сообщили в пресс-службе.

Жильцами двух новых домов станут жители отселяемых домов первой волны (2020–2024 годы), передает агентство городских новостей «Москва».

Планируется, что в столичном районе Капотня переселят 28 жилых домов на 1676 квартир.

Читайте также: Сергей Собянин: Создан большой запас прочности