Число бюджетных мест в российских вузах выросло на 20 тысяч в 2020 году

Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Количество бюджетных мест в российских вузах в этом году увеличилось на 20 тысяч. Об этом сообщил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков во вторник, 27 октября.

По его словам, в 2019-м была пропорция 40 процентов платных мест и 60 процентов бюджетных мест, а в этом году она изменилась и составляет 36 и 64 процента соответственно. Как отметил глава Минобразования, одновременно решается задача по предоставлению не только доступного, но и качественного образования.

— Мы наблюдаем рост качества абитуриентов. Доля отличников растет: она выросла до 54 процентов бюджетного приема. Это хороший сигнал, — пояснил Фальков.

Он также добавил, что рост числа абитуриентов наблюдается в приеме и на платные места. При этом данная тенденция характерна для вузов по всей стране, передает Интерфакс.

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