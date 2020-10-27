Премьер Белоруссии назвал сроки проведения всебелорусского народного собрания

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Всебелорусское народное собрание, предположительно, состоится в январе–феврале 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко во вторник, 27 октября, по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Слова главы правительства приводит агентство БелТА.

По словам Головченко, в ближайшее время будет разработано распоряжение главы государства о формировании организационного комитета по подготовке и проведению собрания. После этого оргкомитет внесет белорусскому президенту предложения по дате, формату, а также тематике мероприятия.

Уточняется, что повестку мероприятия планируется разделить на два масштабных тематических блока: вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

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