Лукашенко заявил, что протестующие пересекли «красную черту»

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники протестных акций пересекли «красную черту» по многим направлениям. Об этом сообщает БелТА во вторник, 27 октября.

Белорусский лидер на совещании по подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию напомнил о своем заявлении о том, что власти должны работать аккуратно, несмотря на острый период в ситуации с протестующими. Однако, по словам Александра Лукашенко, «эта масса радикализировалась».

— И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку «красную черту» они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту «красную черту» перешли, — заявил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуацию в стране можно сравнить с действиями «организованных преступных групп с признаками терроризма». При этом президент добавил, что Белоруссии приходится сталкиваться с «террористическими угрозами». Так, белорусский лидер привел в пример ситуацию, когда в Минске перерезали несколько светофоров.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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