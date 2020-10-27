Почти шесть тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки

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Практически шесть тысяч новых случаев нового типа коронавирусной инфекции выявили в Швейцарии за последние сутки. Об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Отмечается, что, по данным на вторник, 27 октября, в Швейцарии за сутки было проведено 20 709 тестов на COVID-19. Кроме того, известно о смерти 16 пациентов с подтвержденным результатом анализа на вирус.

Известно, что всего с начала эпидемии в Швейцарии коронавирусом заразились 126 604 человека, скончались 1929 человек. Ожидается, что 28 октября правительство страны сообщит гражданам о введении дополнительных ограничительных мер для того, чтобы сдержать распространение инфекции, передает РИА Новости.

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