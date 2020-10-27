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Останкинская телебашня загорится красным светом в День борьбы с инсультом
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Останкинская телебашня загорится красным светом в День борьбы с инсультом

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1Карта всех событий

Останкинская телебашня загорится красным светом в поддержку акции в День борьбы с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе телебашни.

В четверг, 29 октября, пройдет акция «Оденься в красное!». В честь этого на медиафасаде башни покажут большое сердце. Уточняется, что это должно стать символом «заботы о себе, близких людях и продолжения жизни». Увидеть подсветку башни можно будет с 18:00 до 22:00.

Акция проходит ежегодно. Ее организует Российское кардиологическое общество, чтобы рассказать россиянам о болезнях сердца, передает агентство городских новостей «Москва».

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акцияинсультОстанкинская телебашня
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